"Леванте" разгромил "Бетис" в матче 34-го тура чемпионата Испании (4:0). Победившая команда поднялась на 14-е место в турнирной таблице, а проигравшая - осталась 10-й.

Чемпионат Испании

34-й тур

"Леванте" – "Бетис" – 4:0 (2:0)

Голы: Кампанья, 9 (1:0). Лорен Морон, 32 – в свои ворота (2:0). Моралес, 56 – с пенальти (3:0). Коке, 81 (4:0).

"Леванте": Фернандес, Коке, Везу, Тоньо, Пьер, Кампанья (Чема, 85), Вукчевич (Саймон, 66), Барди, Хасон, Моралес, Майораль (Двамена, 77).

"Бетис": Пау Лопес, Сидней, Бартра, Манди, Фирпо, Эмерсон (Хоакин, 46), Гуардадо, Каналес (Лайнес, 71), Каптум, Леон (Тельо, 57), Лорен Морон.

Предупреждения: Сидней, 26. Вукчевич, 28. Манди, 61. Каптум, 80. Пьер, 90.

Судья: Хайме Латре.

24 апреля. Валенсия. Стадион "Сьюдад де Валенсия".