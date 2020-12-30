«Леванте» в меньшинстве удержал победу над «Бетисом»

«Леванте» обыграл «Бетис» в матче 16-го тура чемпионата Испании (4:3). «Летучие мыши» в первом тайме забили три гола, а после перерыва — четвертый. Однако вскоре остались в меньшинстве и соперникам удалось сократить отставание до одного мяча.

«Бетис» идет на 10-м месте в таблице, а «Леванте» — на 12-м.

Чемпионат Испании

16-й тур

«Леванте» — «Бетис» — 4:3 (3:1)

Голы: Дуарте, 2 (1:0). Манди, 12 (1:1). Моралес, 22 (2:1). Моралес, 24 (3:1). Рохер, 55 (4:1). Каналес, 78 — с пенальти (4:2). Каналес, 86 (4:3).

«Леванте»: Фернандес, Дуарте, Клерк, Пьер, Мирамон, Малса (Мелеро, 71), Радойя, Рохер (Сон, 62), Моралес (Кочорашвили, 89), Гомес (Коке, 72), Де Фрутос (Леон, 62).

«Бетис»: Хоэль Роблес, Виктор Руис, Манди, Миранда, Эмерсон, Гуардадо (Родри, 65), Фекир (Каналес, 59), Родригес (Акуоку, 59), Хуанми (Лайнес, 59), Тельо (Санабрия, 37), Руибаль.

Предупреждения: Рохер, 16. Де Фрутос, 45+2. Клерк, 75. Акуоку, 81. Манди, 90.

Удаление: Пьер, 68.

Судья: Эстрада Фернандес.

29 декабря. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».