Дубль Фекира принес «Бетису» победу над «Леванте»

«Бетис» на выезде победил «Леванте» в матче 24-го тура чемпионата Испании. Команда из Севильи выиграла со счетом 4:2.

Дубль оформил полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир.

«Бетис» набрал 43 очка и закрепился на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги.

Напомним, что испанский клуб — соперник «Зенита» на стадии 1/16 финала Лиги Европы.

17 февраля «Зенит» примет «Бетис» в рамках первого стыкового матча за выход в 1/8 финала Лиги Европы, ответная игра — 24-го.