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Сегодня, 20:08

Дубль Фекира принес «Бетису» победу над «Леванте»

Иван Шитик
Корреспондент
«Леванте» — «Бетис» — 2:4.
Фото AFP

«Бетис» на выезде победил «Леванте» в матче 24-го тура чемпионата Испании. Команда из Севильи выиграла со счетом 4:2.

Дубль оформил полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир.

«Бетис» набрал 43 очка и закрепился на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги.

Напомним, что испанский клуб — соперник «Зенита» на стадии 1/16 финала Лиги Европы.

17 февраля «Зенит» примет «Бетис» в рамках первого стыкового матча за выход в 1/8 финала Лиги Европы, ответная игра — 24-го.

Испания. Лига 1. 24-й тур
13 февр, 18:15. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Леванте
2:4
Бетис
Голы
Фекир, 14 (0:1), Гонсалес, 29 (0:2), Виллиам Карвалью, 42 (0:3), Гомес, 43 (1:3), Гомес, 47 (2:3), Фекир, 49 (2:4)
Леванте
Карденас Дуарте Касерес (Барди, 66 ) Везу (Пьер, 40 ) Клерк Мирамон (Бубиль, 73 ) Мальса Мелеро (Пепелу, 73 ) Моралес Де Фрутос Гомес (Сольдадо, 66 )
Бетис
Руй Силва Бартра Алекс Морено Пеццела Бельерин Гонсалес Фекир Виллиам Карвалью (Руибаль, 81) Родри (Гуардадо, 66) Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 66) Тельо (Лайнес, 66)
Предупреждения
Касерес 48  -  Пеццела 22, Бельерин 56
Удаления
Сольдадо 74
Судьи
Латре (Испания)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал 0
Реал 0
Матч завершен

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи 1
Интер 1
Матч завершен

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
Набиль Фекир
ФК Бетис
ФК Леванте
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 24 16 6 2 48-20 54
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Атлетико 23 11 6 6 42-33 39
5
 Барселона 22 10 8 4 36-25 38
6
 Вильярреал 24 9 9 6 38-23 36
7
 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
8
 Атлетик 23 8 10 5 23-18 34
9
 Осасуна 24 8 8 8 25-27 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 23 9 4 10 27-27 31
12
 Валенсия 24 7 9 8 36-38 30
13
 Эспаньол 23 7 6 10 27-32 27
14
 Эльче 24 6 8 10 26-33 26
15
 Хетафе 24 6 7 11 23-27 25
16
 Гранада 23 5 9 9 26-34 24
17
 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
18
 Алавес 24 5 5 14 19-39 20
19
 Кадис 24 3 10 11 20-38 19
20
 Леванте 23 1 8 14 23-50 11
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.02 23:00
Севилья – Эльче
 2 : 0
12.02 16:00
Кадис – Сельта
 0 : 0
12.02 18:15
Вильярреал – Реал
 0 : 0
12.02 20:30
Р. Вальекано – Осасуна
 0 : 3
12.02 23:00
Атлетико – Хетафе
 4 : 3
13.02 16:00
Алавес – Валенсия
 2 : 1
13.02 18:15
Леванте – Бетис
 2 : 4
13.02 20:30
Р. Сосьедад – Гранада
 - : -
13.02 23:00
Эспаньол – Барселона
 - : -
14.02 23:00
Мальорка – Атлетик
 - : -
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Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 21 1 7
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