Леонид Слуцкий: «Эдегор уже сейчас готов играть в «Реале»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий уверен, что хавбек Мартин Эдегор способен заиграть в «Реале». Мадридский клуб владеет правами на норвежца, в этом сезоне он выступает на правах аренды в «Реал Сосьедад». Сезон-2018/19 Эдегор провел в аренде в «Витессе» под руководством Слуцкого и отметился 11 голами и 12 передачами.

— Уверен, что Мартин готов играть в «Реале», — цитирует Sport Слуцкого. — Он не станет футболистом высочайшего уровня, он уже им является. Он способен бороться за место в составе любой команды мира. Если «Реал» даст ему такой шанс, Мартин в конечном счете заиграет.

Когда я увидел его игру на «Сантьяго Бернабеу», я был абсолютно уверен, что у него есть индивидуальные качества для игры за «Реал». Он универсальный игрок, способный играть практически на любой позиции в линии атаки. Схема команды для него не проблема.

Если искать минусы, то в идеале он мог бы быть побыстрее. Ему не хватает начальной скорости, он не Мбаппе.

Он очень силен психологически, уверен в себе. Он способен играть стабильно на протяжении долгого времени. Кроме того, он настоящи профессионал, посвящающий несколько часов в день работе в тренажерном зале. Его игра за «Реал Сосьедад» меня не удивляет, он уже играл на высочайшем уровне у меня в Голландии.