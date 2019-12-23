Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Леганес» продлил контракт с 22-летним нападающим

21:10
Теги:

«Леганес» продлил контракт с нападающим Хавьером Авилесом. Соглашение с 22-летним нападающим рассчитано до 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

Авилес дебютировал в первой команде «Леганеса» в прошлом году. В нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир