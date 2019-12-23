«Леганес» продлил контракт с 22-летним нападающим

«Леганес» продлил контракт с нападающим Хавьером Авилесом. Соглашение с 22-летним нападающим рассчитано до 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

Авилес дебютировал в первой команде «Леганеса» в прошлом году. В нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах.