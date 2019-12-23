«Леганес» продлил контракт с 22-летним нападающим
21:10
«Леганес» продлил контракт с нападающим Хавьером Авилесом. Соглашение с 22-летним нападающим рассчитано до 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.
Авилес дебютировал в первой команде «Леганеса» в прошлом году. В нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах.
?El C.D. Legan?s y Javier Avil?s prolongan su vinculaci?n hasta 2023 #Avil?sPepinero— C.D. Legan?s (@CDLeganes) December 23, 2019
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