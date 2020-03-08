«Леганес» одердал волевую победу над «Вильярреалом»

«Леганес» обыграл «Вильярреал» в матче 27-го тура чемпионата Испании — 2:1. Команда Хавьера Агирре смогла отыграться после пропущенного на пятой минуте гола.

Чемпионат Испании

Лига 1

27-й тур

«Вильярреал» — «Леганес» — 1:2 (1:0)

Голы: Х.Морено, 5 (1:0). Оскар Родригес, 47 (1:1). Оскар Родригес, 70 — с пенальти (1:2).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья (Замбо, 87), А.Морено, Пау Торрес, Касорла, Иборра, Мойсес Гомес (Онтиверос, 57), Тригерос (Чиквуэзе, 66), Пако Алькасер, Х.Морено.

«Леганес»: Куэльяр, Росалес (Бустинса, 74), Сиовас (Омеруо, 68), Сильва, Родригес, Авазьем, Амаду, Меса, Оскар Родригес, Каррильо, Руибаль (Ассале, 64).

Предупреждения: А.Морено, 42. Пако Алькасер, 79. Пенья, 79. Родригес, 79. Иборра, 90+2. Авазьем, 90+3. Сильва, 90+6.

Судья: Сото Градо.

8 марта. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».