«Леганес» одердал волевую победу над «Вильярреалом»
«Леганес» обыграл «Вильярреал» в матче 27-го тура чемпионата Испании — 2:1. Команда Хавьера Агирре смогла отыграться после пропущенного на пятой минуте гола.
Чемпионат Испании
Лига 1
27-й тур
«Вильярреал» — «Леганес» — 1:2 (1:0)
Голы: Х.Морено, 5 (1:0). Оскар Родригес, 47 (1:1). Оскар Родригес, 70 — с пенальти (1:2).
«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья (Замбо, 87), А.Морено, Пау Торрес, Касорла, Иборра, Мойсес Гомес (Онтиверос, 57), Тригерос (Чиквуэзе, 66), Пако Алькасер, Х.Морено.
«Леганес»: Куэльяр, Росалес (Бустинса, 74), Сиовас (Омеруо, 68), Сильва, Родригес, Авазьем, Амаду, Меса, Оскар Родригес, Каррильо, Руибаль (Ассале, 64).
Предупреждения: А.Морено, 42. Пако Алькасер, 79. Пенья, 79. Родригес, 79. Иборра, 90+2. Авазьем, 90+3. Сильва, 90+6.
Судья: Сото Градо.
8 марта. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/