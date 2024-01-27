Трансляция игры «Лас-Пальмас» — «Реал» на «Окко Спорт» начнется в 18.15

27 января «Лас-Пальмас» дома на своем стадионе «Гран-Канария» примет мадридский «Реал» в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу. Игра начнется в 18.15 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Лас-Пальмас» — «Реал» пройдет в онлайн-сервисе «Окко Спорт», которую можно посмотреть по подписке. Начало прямого эфира — в 18.15 мск. Следите за ключевыми событиями игры в матч-центре «СЭ».

«Лас-Пальмас» с 31 баллом занимает девятое место в турнирной таблице ла лиги после 21 встречи. Команда тренера Карло Анчелотти располагается на второй строчке с 51 очком после 20 туров.

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