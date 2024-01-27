27 января «Барселона» дома на Олимпийский стадионе имени Льюиса Компаниса встретится с «Вильярреалом» в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу. Игра начнется в 20.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Барселона» — «Вильярреал» можно будет по подписке на стриминговом сервисе «Окко Спорт». Начало прямого эфира — в 20.30 мск. Следите за ключевыми событиями игры в матч-центре «СЭ».

Сине-гранатовые под руководством тренера Хави набрали 44 баллами, занимая третье место в турнирной таблице ла лиги. «Вильярреал» с 20 очками располагается на 14-й строчке с 20 очками. В последний раз команды встречались 27 августа 2023 года. Тогда каталонцы в гостях обыграли «Вильярреал» со счетом 4:3 в третьем туре примеры.

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