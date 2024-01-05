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Сегодня, 01:34

Гол с пенальти на 3-й добавленной минуте принес «Барселоне» победу над «Лас-Пальмасом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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4 января. Лас-Пальмас — Барселона.
Фото AFP

«Барселона» обыграла «Лас-Пальмас» в матче 19-го тура чемпионата Испании — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмасе.

Нападающий хозяев Мунир Эль Хаддади, являющийся воспитанником сине-гранатовых, на 12-й минуте открыл счет. Гостям удалось отыграться только после перерыва — Ферран Торрес забил на 55-й минуте. На 1-й добавленной минуте защитник хозяев Дейли Синкгравен получил красную карточку. Полузащитник каталонцев Илкай Гюндоган реализовал пенальти и принес гостям победу.

«Барселона» набрала 41 очко и поднялась на 3-е место в турнирной таблице, опередив «Атлетико» и «Атлетик». «Лас-Пальмас» идет на 10-й строчке — 25 очков.

Испания. Ла Лига. 19-й тур
04 янв, 23:30. Gran Canaria (Лас-Пальмас)
Лас-Пальмас
1:2
Барселона
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
Футбол
ФК Барселона
ФК Лас-Пальмас
4
4
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Голы Весги и Паредеса помогли «Атлетику» обыграть «Севилью»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
2
 Жирона 19 15 3 1 46-24 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 19 11 5 3 36-19 38
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 19 8 8 3 30-19 32
7
 Бетис 19 6 10 3 21-20 28
8
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
9
 Валенсия 19 7 5 7 22-23 26
10
 Лас-Пальмас 19 7 4 8 16-17 25
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Вильярреал 19 5 4 10 27-38 19
14
 Мальорка 19 3 9 7 17-23 18
15
 Алавес 19 4 5 10 15-25 17
16
 Севилья 19 3 7 9 23-27 16
17
 Сельта 19 3 7 9 20-29 16
18
 Кадис 19 2 9 8 14-26 15
19
 Гранада 19 2 5 12 22-40 11
20
 Альмерия 19 0 5 14 19-43 5
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2.01 19:00
Хетафе – Р. Вальекано
 0 : 2
2.01 21:15
Р. Сосьедад – Алавес
 1 : 1
2.01 23:30
Валенсия – Вильярреал
 3 : 1
3.01 19:00
Гранада – Кадис
 2 : 0
3.01 21:15
Сельта – Бетис
 2 : 1
3.01 21:15
Реал – Мальорка
 1 : 0
3.01 23:30
Жирона – Атлетико
 4 : 3
4.01 19:00
Осасуна – Альмерия
 1 : 0
4.01 21:15
Севилья – Атлетик
 0 : 2
4.01 23:30
Лас-Пальмас – Барселона
 1 : 2
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 13
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 12
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 12
П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
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