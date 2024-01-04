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Голы Весга и Паредеса помогли «Атлетику» обыграть «Севилью»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Севилья — Атлетик — 0:2.
Фото AFP

«Атлетик» из Бильбао обыграл «Севилью» в матче 19-го тура ла лиги — 2:0.

На 30-й минуте Микель Весга открыл счет на 30-й минуте. На 76-й минуте Айтор Паредес удвоил преимущество гостей.

После 19 матчей «Атлетик» занимает третью строчку в турнирной таблице ла лиги, набрав 38 очков. «Севилья» — на 16-м месте (16 очков).

Испания. Ла Лига. 19-й тур
04 янв, 21:15. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
0:2
Атлетик

Источник: Турнирная таблица ла лиги
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Севилья
0
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Гол Будимира помог «Осасуне» обыграть «Альмерию»
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
2
 Жирона 19 15 3 1 46-24 48
3
 Барселона 18 11 5 2 34-21 38
4
 Атлетик 19 11 5 3 36-19 38
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 19 8 8 3 30-19 32
7
 Бетис 19 6 10 3 21-20 28
8
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
9
 Валенсия 19 7 5 7 22-23 26
10
 Лас-Пальмас 18 7 4 7 15-15 25
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Вильярреал 19 5 4 10 27-38 19
14
 Мальорка 19 3 9 7 17-23 18
15
 Алавес 19 4 5 10 15-25 17
16
 Севилья 19 3 7 9 23-27 16
17
 Сельта 19 3 7 9 20-29 16
18
 Кадис 19 2 9 8 14-26 15
19
 Гранада 19 2 5 12 22-40 11
20
 Альмерия 19 0 5 14 19-43 5
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2.01 19:00
Хетафе – Р. Вальекано
 0 : 2
2.01 21:15
Р. Сосьедад – Алавес
 1 : 1
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Валенсия – Вильярреал
 3 : 1
3.01 19:00
Гранада – Кадис
 2 : 0
3.01 21:15
Сельта – Бетис
 2 : 1
3.01 21:15
Реал – Мальорка
 1 : 0
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Жирона – Атлетико
 4 : 3
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