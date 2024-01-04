Голы Весга и Паредеса помогли «Атлетику» обыграть «Севилью»

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«Атлетик» из Бильбао обыграл «Севилью» в матче 19-го тура ла лиги — 2:0.

На 30-й минуте Микель Весга открыл счет на 30-й минуте. На 76-й минуте Айтор Паредес удвоил преимущество гостей.

После 19 матчей «Атлетик» занимает третью строчку в турнирной таблице ла лиги, набрав 38 очков. «Севилья» — на 16-м месте (16 очков).