«Атлетико» проиграл «Лас-Пальмасу»

«Лас-Пальмас» переиграл «Атлетико» в матче 12-го тура чемпионата Испании — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмасе.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Кириан открыл счет. На 75-й минуте Бенито Рамирес удвоил преимущество хозяев. В концовке встречи Альваро Мората забил гол престижа.

«Лас-Пальмас» набрал 17 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице ла лиги. «Атлетико» идет на 3-й строчке (25 очков).