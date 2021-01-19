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Лапорта высказался о будущем форварда Месси в «Барселоне»

18:09
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Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта в очередной раз отметил важность сохранения капитана Лионеля Месси в команде.

«Отсрочка выборов навредит. Если мы хотим, чтобы Месси остался в «Барселоне», вокруг него как можно быстрее должны появиться президент и совет директоров.

Уверен, Месси хочет остаться. Мы сделаем все возможное для этого», — цитирует Лапорту Onda Cero.

Ранее испанское издание AS сообщило, что выборы президента «Барселоны» могут быть отложены, если эпидемиологическая обстановка не улучшится. На данный момент выборы запланированы на 24 января.

Сегодня Месси получил двухматчевую дисквалификацию. Он пропустит матч Кубка Испании против «Корнельи» и игру ла лиги с «Эльче».

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