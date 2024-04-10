Лапорта: «Не променял бы ни одного игрока «Барселоны» на кого-либо из «ПСЖ»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» оценил состав каталонской команды.

«Не променял бы ни одного игрока «Барселоны» на кого-либо из «ПСЖ», — цитирует Лапорту пресс-служба сине-гранатовых.