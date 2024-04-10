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Сегодня, 11:41

Симеоне рассказал, что после «Атлетико» хочет вернуться в Италию

Алина Савинова
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, где планирует продолжить карьеру после ухода из испанского клуба.

«Мое возможное будущее в серии А? У меня пока здесь контракт с «Атлетико», который рассчитан еще на несколько лет, поэтому я не могу сказать, когда покину команду, но я намерен вернуться в Италию, потому что там мне нравится, и в «Катании» я многому научился как тренер», — приводит Calciomercato слова тренера.

Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Клуб из Мадрида под его руководством дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, дважды становился победителем Лиги Европы и обладателем Суперкубка УЕФА.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/simeone-si-propone-ho-un-contratto-con-latletico-ma-tornero-in-i-48770
Диего Симеоне
Футбол
ФК Атлетико
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 30 23 6 1 66-20 75
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 30 20 5 5 62-36 65
4
 Атлетико 30 18 4 8 56-35 58
5
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Валенсия 30 12 8 10 33-32 44
8
 Бетис 30 10 12 8 36-36 42
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 30 10 8 12 48-53 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
17
 Сельта 30 6 10 14 32-44 28
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 30 2 8 20 30-60 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
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12.04 22:00
Бетис – Сельта
 - : -
13.04 15:00
Атлетико – Жирона
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13.04 17:15
Р. Вальекано – Хетафе
 - : -
13.04 19:30
Мальорка – Реал
 - : -
13.04 22:00
Кадис – Барселона
 - : -
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Джуд Беллингем

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Реал

 16
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

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Анте Будимир

Осасуна

 16
П
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Алекс Баэна

Вильярреал

 9
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Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 22 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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