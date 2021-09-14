Лапорта рассказал, что у него хорошие отношения с Куманом
18:41
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о своих отношениях с главным тренером каталонцев Роналдом Куманом.
«Мы с Куманом в одной лодке, у нас одинаковые цели. Каждый из нас высказывает свое мнение по тому или иному вопросу, иногда наши мнения совпадают, иногда расходятся, но никаких противоречий нет. У нас хорошие отношения, не нужно искать подводных камней там, где их нет», — цитирует Лапорту Sport.es.
Сегодня, 14 сентября, на «Камп Ноу» состоится матч 1-го тура группового этапа «Барселона» — «Бавария». Начало — в 22.00 (мск).
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