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Лапорта рассказал, что у него хорошие отношения с Куманом

18:41
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о своих отношениях с главным тренером каталонцев Роналдом Куманом.

«Мы с Куманом в одной лодке, у нас одинаковые цели. Каждый из нас высказывает свое мнение по тому или иному вопросу, иногда наши мнения совпадают, иногда расходятся, но никаких противоречий нет. У нас хорошие отношения, не нужно искать подводных камней там, где их нет», — цитирует Лапорту Sport.es.

Сегодня, 14 сентября, на «Камп Ноу» состоится матч 1-го тура группового этапа «Барселона» — «Бавария». Начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://as.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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