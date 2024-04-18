Лапорта: «Барселона» должна обыграть «Реал» в Мадриде»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что каталонцы должны победить «Реал» в класико. Команды сыграют в 32-м туре чемпионата Испании.

«Мы должны выиграть в Мадриде. Мне неприятно [из-за вылета из Лиги чемпионов], но у нас была надежда, это главное. Мы все были воодушевлены. Теперь пришло время преодолеть это разочарование», — цитирует Лапорту Sport.es.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится 21 апреля. Начало — в 22.00 мск.