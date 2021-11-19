Отец Черышева рассказал о ситуации футболиста в «Валенсии»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, в разговоре с «СЭ» рассказал о ситуации сына в испанском клубом. Нынешнее соглашение 30-летнего российского игрока заканчивается летом 2022 года.

«Никто ни с кем еще не разговаривал, контракт пока не обсуждался, — сказал Черышев-старший «СЭ». — Это я точно знаю. «Валенсия» сейчас находится в таком состоянии, что каждый год выставляет на продажу своих лучших игроков. Посмотрим, что будет. Пока эта тема не поднимается, все начнется ближе к концу сезона. Сейчас нужно команду встряхнуть, чтобы она потихоньку поднималась вверх по турнирной таблице. Восстановятся все футболисты, войдут в игровой режим. Сыгранности не хватает, вначале хорошо играли, а потом многие разъехались по сборным, получили травмы. Сейчас все будет зависеть только от игроков».

Также бывший тренер «Нижнего Новгорода» оценил потенциал «Валенсии» в нынешнем сезоне.

«Валенсия» — клуб с историей и традициями. Хочется, чтобы команда всегда боролась за самые высокие места. Но вы видите, какой интересный футбол показывает «Севилья» на протяжении 3-4 лет, стабильно борется за Лигу чемпионов. «Реал Сосьедад» показывает очень интересную игру с хорошим подбором футболистов. «Атлетико», «Барселону» и «Реал Мадрид» вообще не берем в расчет. Создать конкуренцию всем этим командам будет сложно, но «Валенсия» — тот клуб, который обязан находиться в районе зоны еврокубков", — добавил Черышев.

Ранее в испанской прессе появились слухи, что «Валенсия» не будет продлевать контракт с российским полузащитником.