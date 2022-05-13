«Реал» разгромил «Леванте». Винисиус оформил хет-трик

«Реал» крупно обыграл «Леванте» в матче 36-го тура чемпионата Испании — 6:0. Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

В составе «Реала» хет-трик оформил бразильский нападающий Винисиус Жуниор. Также по голу забили Карим Бензема, Ферлан Менди и Родригу.

«Реал» набрал 84 очка и идет на первом месте в турнирной таблице. «Леванте» занимает последнюю строчку — 29 очков.

Напомним, ранее «Реал» пробился в финал Лиги чемпионов, где сыграет против «Ливерпуля». Матч пройдет во Франции 28 мая.