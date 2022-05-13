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«Реал» разгромил «Леванте». Винисиус оформил хет-трик

«Реал» разгромил «Леванте» в матче чемпионата Испании
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
12 мая. «Реал» — «Леванте» — 6:0.
Фото Reuters

«Реал» крупно обыграл «Леванте» в матче 36-го тура чемпионата Испании — 6:0. Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

В составе «Реала» хет-трик оформил бразильский нападающий Винисиус Жуниор. Также по голу забили Карим Бензема, Ферлан Менди и Родригу.

«Реал» набрал 84 очка и идет на первом месте в турнирной таблице. «Леванте» занимает последнюю строчку — 29 очков.

Напомним, ранее «Реал» пробился в финал Лиги чемпионов, где сыграет против «Ливерпуля». Матч пройдет во Франции 28 мая.

Испания. Лига 1. 36-й тур
12 мая, 22:30. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
6:0
Леванте
Голы
Менди, 13 (1:0), Бензема, 19 (2:0), Родригу, 34 (3:0), Винисиус Жуниор, 45 (4:0), Винисиус Жуниор, 68 (5:0), Винисиус Жуниор, 83 (6:0)
Реал
Куртуа Вальехо Начо (Хила, 82) Менди Модрич (Кроос, 75) Вальверде (Гонсалес, 75) Камавинга Бензема (Йович, 75) Васкес Винисиус Жуниор Родригу (Диас, 62)
Леванте
Карденас Сон Пьер (Везу, 77) Касерес (Барди, 39) Постиго Мирамон Радойя (Кампанья, 39) Пепелу Мелеро (Рохер, 57) Моралес Гомес (Кантеро, 57)
Предупреждения
Камавинга 43’, Модрич 69’  -  Рохер 65’
Судьи
Вега (Испания)

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Леванте
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 36 26 6 4 79-30 84
2
 Барселона 36 21 9 6 68-36 72
3
 Атлетико 36 20 7 9 62-41 67
4
 Севилья 36 17 15 4 51-29 66
5
 Бетис 36 18 7 11 60-40 61
6
 Р. Сосьедад 36 16 11 9 37-34 59
7
 Вильярреал 36 15 11 10 60-35 56
8
 Атлетик 36 13 13 10 41-35 52
9
 Осасуна 36 12 11 13 37-47 47
10
 Валенсия 36 10 14 12 45-52 44
11
 Сельта 36 11 10 15 42-41 43
12
 Р. Вальекано 36 11 9 16 36-44 42
13
 Эспаньол 36 10 10 16 39-52 40
14
 Эльче 36 10 9 17 37-50 39
15
 Хетафе 36 8 14 14 32-38 38
16
 Гранада 36 8 13 15 44-59 37
17
 Кадис 36 7 14 15 33-50 35
18
 Мальорка 36 8 9 19 32-62 33
19
 Алавес 36 8 7 21 30-61 31
20
 Леванте 36 6 11 19 44-73 29
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.05 19:30
Эспаньол – Валенсия
 - : -
14.05 22:00
Сельта – Эльче
 - : -
15.05 19:30
Атлетик – Осасуна
 - : -
15.05 19:30
Атлетико – Севилья
 - : -
15.05 19:30
Бетис – Гранада
 - : -
15.05 19:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 - : -
15.05 19:30
Кадис – Реал
 - : -
15.05 19:30
Леванте – Алавес
 - : -
15.05 19:30
Мальорка – Р. Вальекано
 - : -
15.05 19:30
Хетафе – Барселона
 - : -
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ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 30 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 30 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
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