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Каррера оценил назначение своего бывшего игрока в «Спартаке» Боккетти главным тренером «Вероны»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» оценил назначение главным тренером клуба серии А «Верона» своего бывшего игрока, чемпиона России-2016/17 Сальваторе Боккетти.

— Ваш бывший игрок в «Спартаке» Сальваторе Боккетти в 35 лет стал главным тренером «Вероны», клуба серии А. Это вас удивило? Сможет ли он спасти «Верону» от вылета?

— Не знаю. Ведь мне неизвестно, как он работает в качестве тренера, я ни разу не был на его тренировках. Знаю, что это отличный парень и профессионал, который постоянно интересовался тактикой. В прошлом году ему повезло быть ассистентом Игора Тудора в «Вероне». Уверен, он сделает все возможное для спасения команды. Видел их игру против «Сассуоло», и, пусть они проиграли, считаю, что у Боккетти есть все характеристики, чтобы стать тренером. И что-то, наверное, он перенял у меня, ха-ха.

— Когда последний раз с ним общались?

— Когда он стал главным тренером «Вероны», послал ему сообщение и пожелал удачи. Он ответил: «Спасибо, Мистер».

— Видели ли в нем задатки тренера, когда работали с ним в «Спартаке»?

— На поле невозможно тренироваться с листками и что-то записывать. Поэтому не могу сказать, фиксировал ли он что-то для себя и что именно. А значит, и о задатках говорить сложно. Но наверняка наблюдал. В последние два-три года карьеры у Сальваторе, возможно, уже были намерения тренировать.

— Боккетти когда-нибудь спрашивал у вас или ассистентов, для чего нужно то или иное упражнение? Такие вопросы — один из маркеров будущего тренера.

— Когда я говорю футболистам что-то выполнять — всегда объясняю, почему это нужно делать. У меня не бывает простых команд: мол, делай так — и все, ни о чем не спрашивай. Поэтому у игроков нет нужды задавать мне такие вопросы — я сразу же объясняю сам. Почерпнул это у тех тренеров, которые еще меня тренировали.

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Сальваторе Боккетти
Футбол
ФК Верона
Массимо Каррера
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 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
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