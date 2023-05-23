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Сегодня, 17:35

Ла лига раскритиковала работу органов по борьбе с расизмом и просит расширить полномочия

Виталий Косик
Корреспондент
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Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press

Руководство ла лиги просит предоставить организации больше дисциплинарных полномочий для борьбы с расизмом в футболе.

Руководство чемпионата раскритиковало работу государственных органов Испании за халатность в борьбе с ксенофобией и расизмом.

На данный момент организация может отправлять послематчевые отчеты с инцидентами в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) и государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом и ксенофобией.

На данный момент лига подала в государственные органы жалобы на случаи проявления расизма в матчах турнира в адрес Иньяки и Нико Уильямс из «Атлетика», форварда «Реала» Винисиуса, защитника «Кадиса» Акапо и Самуэля Чуквуезе из «Вильярреала».

Руководство лиги в ближайшие дни официально попросит внести поправки в законодательство, чтобы получить возможность лично наказывать нарушителей.

Также ла лига и RFEF запустят кампанию «Вместе против расизма», которая будет распространяться на телевизионные трансляции, социальные сети и рекламу на стадионах.

Ранее сообщалось, что семь человек арестованы в связи с двумя отдельными расистскими инцидентами с участием Винисиуса.

&laquo;Валенсия&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Винисиус и&nbsp;игроки хозяев. «Испания проецирует в мир имидж расистской страны». Фанаты взбесили звезду «Реала», Винисиус сорвался в ответ
Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
1
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«Валенсия» пожизненно отстранит фанатов, оскорблявших Винисиуса
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 35 27 4 4 65-15 85
2
 Атлетико 35 22 6 7 63-27 72
3
 Реал 35 22 5 8 70-33 71
4
 Р. Сосьедад 35 19 8 8 47-32 65
5
 Вильярреал 35 18 6 11 54-36 60
6
 Бетис 35 16 8 11 43-38 56
7
 Атлетик 35 14 8 13 46-39 50
8
 Жирона 35 13 9 13 55-50 48
9
 Севилья 35 13 9 13 44-49 48
10
 Осасуна 35 13 8 14 32-39 47
11
 Р. Вальекано 35 12 10 13 42-47 46
12
 Мальорка 35 12 8 15 33-40 44
13
 Валенсия 35 11 7 17 39-41 40
14
 Альмерия 35 11 6 18 46-61 39
15
 Сельта 35 10 9 16 40-50 39
16
 Кадис 35 9 11 15 28-50 38
17
 Вальядолид 35 10 5 20 30-62 35
18
 Хетафе 35 8 11 16 31-44 35
19
 Эспаньол 35 8 10 17 44-61 34
20
 Эльче 35 4 8 23 27-65 20
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23.05 20:30
Сельта – Жирона
 - : -
23.05 20:30
Р. Сосьедад – Альмерия
 - : -
23.05 23:00
Вальядолид – Барселона
 - : -
24.05 20:30
Эльче – Севилья
 - : -
24.05 20:30
Реал – Р. Вальекано
 - : -
24.05 20:30
Вильярреал – Кадис
 - : -
24.05 23:00
Бетис – Хетафе
 - : -
24.05 23:00
Эспаньол – Атлетико
 - : -
25.05 20:30
Мальорка – Валенсия
 - : -
25.05 22:30
Осасуна – Атлетик
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 22
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 15
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 13
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 24 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 21 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

 30 2 4
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