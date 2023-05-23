«Валенсия» пожизненно отстранит фанатов, оскорблявших Винисиуса

В «Валенсии» подтвердили, что полиция выявила трех фанатов, которые выкрикивали расистские оскорбления в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в матче 35-го тура чемпионата Испании.

Пресс-служба клуба также сообщила, что эти болельщики будут пожизненно отстранены от посещения домашних матчей команды.

«Валенсия» подтверждает, что полиция выявила трех фанатов, которые подвергли расистским оскорблениям Винисиуса Жуниора в игре против «Реала» на прошлых выходных. Клуб вновь заявляет о своем самом решительном осуждении и решительной позиции против расизма и насилия во всех его формах и будет действовать с такой же решимостью в отношении всех указанных лиц, применяя самую суровую меру: отстранение от посещения стадиона на всю жизнь. Матч против «Реала» транслировался в прямом эфире, и это полная ложь, что весь стадион выкрикивал расистские оскорбления. В последние дни было много путаницы и дезинформации. «Валенсия» призывает к ответственности и строгости. Это очень деликатная тема, и каждый должен говорить правду и конкретику. Мы просим уважения. Расизму нет места ни в футболе, ни в обществе", — говорится в заявлении клуба.

По ходу встречи у Винисиуса случился конфликт с болельщиками «Валенсии». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун.