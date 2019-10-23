Испанская ла лига не согласна с переносом матча 10-го тура «Барселона» — «Реал», сообщает As. Ранее такое решение приняла федерация футбола страны. Лига будет добиваться отмены этого решения в судах.

Первоначально игра должна была пройти 26 октября. Матч был перенесен из-за массовых акций протеста в Каталонии. Жители региона вышли на улицы, протестуя против тюремных сроков для лидеров движения за независимость региона.

Ранее ла лига выступала против проведения матча 18 декабря, так как в этот же день пройдут матчи Кубка Испании.

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