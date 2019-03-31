Кузнецова посетила матч "Барселона" - "Эспаньол". Фото, видео

Российская теннисистка Светлана Кузнецова посетила матч 29-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Эспаньол" (2:0). Ее пригласил президент клуба Хосеп Мария Бартомеу.

- Уже стало традицией посещение матчей "Барселоны", когда в Барселоне, - написала спортсменка в Инстаграме. - Спасибо большое президенту клуба за гостеприимство.

Кузнецова также опубликовала фото футболки "Барселоны" с ее именем и фамилией, а также автографами игроков команды.

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