10:45 | Футбол — Испания

Кузнецова посетила матч "Барселона" - "Эспаньол". Фото, видео

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Российская теннисистка Светлана Кузнецова посетила матч 29-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Эспаньол" (2:0). Ее пригласил президент клуба Хосеп Мария Бартомеу.

- Уже стало традицией посещение матчей "Барселоны", когда в Барселоне, - написала спортсменка в Инстаграме. - Спасибо большое президенту клуба за гостеприимство.

Кузнецова также опубликовала фото футболки "Барселоны" с ее именем и фамилией, а также автографами игроков команды.

Все о чемпионате Испании - здесь.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/svetlanak27/p/BvqeA44HrkT/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=16co4hlq6td1y

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