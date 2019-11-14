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Куртуа считает себя одним из лучших вратарей в мире

13:17
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал о том, как реагирует на критику в своей адрес. Игра бельгийца подвергается критическим отзывам после перехода из «Челси».

— Не читаю прессу, обращаю внимание только на слова тренера или партнеров по команде, — цитирует Куртуа AS. —  Как могут знать, как все это работает те, кто не были вратарями? Не сомневаюсь в своих силах. Я один из лучших вратарей в мире, именно поэтому меня критикуют. Я играю на хорошем уровне, это хорошее начало сезона, нужно продолжать также.

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