Куртуа из-за повреждения вернулся в расположение «Реала» из сборной Бельгии

Голкипер «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа покинул расположение национальной команды.

В сборной сообщили, что у Куртуа небольшие проблемы с приводящей мышцей и его возвращение в расположение «Реала» является мерой предосторожности.

Ранее Куртуа провел матч за сборную Бельгию против Швеции (3:0) в отборочном турнире Евро-2024.