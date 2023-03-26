Гальярдо, Почеттино, Зидан и Нагельсманн — основные кандидаты на пост главного тренера «Реала»

Мадридский «Реал» хочет в ближайшее время определиться с новым главным тренером, который заменит Карло Анчелотти.

Как сообщает журналист UOL Esporte Бруно Андраде, в списке главных кандидатов на замену: два аргентинца Марсело Гальярдо и Маурисио Почеттино, экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан и бывшим тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн.

Ранее Эдерсон заявил, что Анчелотти близок к тому, чтобы возглавить сборную Бразилии. Также сообщалось, что «Реал» уволит 63-летнего специалиста, если команда не выиграет ни одного трофея в текущем сезоне.

После 26 туров мадридцы отстают от «Барселоны» на 12 очков в испанской ла лиге.