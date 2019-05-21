Куртуа, Бэйл, Коутинью - в сборной разочарований чемпионата Испании-2018/19

Авторитетное издание Marca опубликовало сборную разочарований чемпионата Испании-2018/19. Составлена она была на основе голосования болельщиков. Наибольшее представительство в сборной получил "Реал" - шесть игроков. Абсолютным лидером в голосовании стал хавбек "Барселоны" Филиппе Коутинью, которого выбрали 80 процентов опрошенных.

Сборная разочарований выглядит следующим образом: Тибо Куртуа ("Реал", 73 процента) - Тео Эрнандес ("Реал Сосьедад", 10), Самюэль Юмтити ("Барселона", 14), Марселу ("Реал", 71) - Такаси Инуи ("Алавес", 2), Иско ("Реал", 23), Тони Кроос ("Реал", 11), Филиппе Коутинью ("Барселона", 80) - Гарет Бэйл ("Реал", 68), Диегу Коста ("Атлетико", 9), Марко Асенсио ("Реал", 8).

В голосовании приняли участие в среднем почти 70 тысяч пользователей: 69 200 выбирали вратаря, 69 800 - защитников, 68 500 - полузащитников, 68 400 - нападающих.