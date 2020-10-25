Кумана могут дисквалифицировать на 12 игр за критику судей класико

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман может быть дисквалифицирован на 12 игр, сообщает Sport. Специалист раскритиковал судейство в матче с «Реалом» (1:3) и возмутился, что спорные эпизоды с ВАР в этом сезоне постоянно трактуются против его команды.

Если на Кумана будет направлена жалоба в дисциплинарный комитет ла лиги, то начнется разбирательство. Голландцу грозит отстранение на срок от 4 до 12 матчей и штраф до 3 тысяч евро.