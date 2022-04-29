Куман заявил, что Лапорта недостаточно его поддерживал во время работы в «Барселоне»

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заявил, что президент каталонцев Жоан Лапорта оказывал недостаточную поддержку во время его работы в команде.

«Что мне не нравилось в «Барселоне», так это то, что президент клуба всегда публично выражал сомнения в моей работе. Я считаю, что в личном диалоге между нами такое могло быть допустимо, но на публике вы всегда должны защищать своего тренера», — цитирует Кумана ESPN.

Специалист считает, что он сделал достаточно для клуба, чтобы его в нем уважали. Он также заявил, что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» на данный момент намного лучше «Барселоны».

Куман возглавлял «Барселону» с августа 2020-го по октябрь 2021 года. В сезоне-2020/21 каталонский клуб под его руководством выиграл Кубок Испании и занял третье место в ла лиге. Свой пост голландец покинул 28 октября 2021 года.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 63 очка в 33 матчах. На первом месте «Реал», у которого в активе 78 очков.