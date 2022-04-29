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Сегодня, 09:46

Куман заявил, что Лапорта недостаточно его поддерживал во время работы в «Барселоне»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заявил, что президент каталонцев Жоан Лапорта оказывал недостаточную поддержку во время его работы в команде.

«Что мне не нравилось в «Барселоне», так это то, что президент клуба всегда публично выражал сомнения в моей работе. Я считаю, что в личном диалоге между нами такое могло быть допустимо, но на публике вы всегда должны защищать своего тренера», — цитирует Кумана ESPN.

Специалист считает, что он сделал достаточно для клуба, чтобы его в нем уважали. Он также заявил, что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» на данный момент намного лучше «Барселоны».

Куман возглавлял «Барселону» с августа 2020-го по октябрь 2021 года. В сезоне-2020/21 каталонский клуб под его руководством выиграл Кубок Испании и занял третье место в ла лиге. Свой пост голландец покинул 28 октября 2021 года.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 63 очка в 33 матчах. На первом месте «Реал», у которого в активе 78 очков.

Роналд Куман
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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 Реал 33 24 6 3 69-29 78
2
 Барселона 33 18 9 6 61-33 63
3
 Севилья 33 17 12 4 49-27 63
4
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
7
 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
8
 Атлетик 33 12 12 9 39-34 48
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
10
 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
11
 Р. Вальекано 33 11 7 15 34-38 40
12
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
13
 Эспаньол 33 10 9 14 37-45 39
14
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 33 6 13 14 29-46 31
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
20
 Леванте 33 5 10 18 41-65 25
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29.04 22:00
Севилья – Кадис
 - : -
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Алавес – Вильярреал
 - : -
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Реал – Эспаньол
 - : -
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Валенсия – Леванте
 - : -
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Атлетик – Атлетико
 - : -
1.05 15:00
Эльче – Осасуна
 - : -
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Гранада – Сельта
 - : -
1.05 19:30
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 - : -
1.05 22:00
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