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Куман заявил, что готов продлить контракт с «Барселоной»

21:57
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассказал, что хотел бы остаться в клубе.

«Да, конечно, я открыт к подписанию нового контракта. Очень бы хотел остаться в «Барселоне» на долгие годы, несмотря на сложности, с которыми клуб сталкивается сейчас.

Думаю, что благодаря нашим решениям у клуба есть молодые футболисты с огромным будущим. Надеюсь, я буду тренировать их через три, четыре, пять лет", — приводит слова Кумана Diario Sport.

1 сентября появилась информация, что «Барселона» ведет переговоры с Куманом о продлении контракта на следующий сезон.

Специалист возглавил «Барселону» в 2020 году. Под его руководством команда стала обладателем Кубка Испании, а также заняла третье место в ла лиге.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/ronald-quiero-renovar-koeman-laporta-renovacion-koeman-barca-12053848

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Екатерина Савостина все материалы автора

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