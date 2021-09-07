Куман заявил, что готов продлить контракт с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассказал, что хотел бы остаться в клубе.

«Да, конечно, я открыт к подписанию нового контракта. Очень бы хотел остаться в «Барселоне» на долгие годы, несмотря на сложности, с которыми клуб сталкивается сейчас.

Думаю, что благодаря нашим решениям у клуба есть молодые футболисты с огромным будущим. Надеюсь, я буду тренировать их через три, четыре, пять лет", — приводит слова Кумана Diario Sport.

1 сентября появилась информация, что «Барселона» ведет переговоры с Куманом о продлении контракта на следующий сезон.

Специалист возглавил «Барселону» в 2020 году. Под его руководством команда стала обладателем Кубка Испании, а также заняла третье место в ла лиге.