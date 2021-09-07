«Валенсия» продаст защитника Гайя, если не сможет подписать новый контракт с футболистом

«Валенсия» начала переговоры о новом контракте с защитником Хосе Гайя. Если клуб не сможет договориться с 26-летним испанцем, то постарается продать его следующим летом, сообщает Mundo Deportivo.

Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до 2023 года. Гайя является воспитанником академии «летучих мышей».

В этом сезоне он провел в основном составе все три матча в чемпионате Испании. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.