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Новичок «Реала» Камавинга прилетел в Мадрид

03:23
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Новичок «Реала» Эдуардо Камавинга прилетел в Мадрид, сообщил в Twitter журналичт Фабрицио Романо. Он опубликовал фотографию игрока со своим агентом около самолета.

Ранее появилась информация, что 18-летний француз в среду, 8 сентября, будет представлен в качестве игрока «Реала». Презентация начнется в 13.30 по московскому времени. Новичок ответит на вопросы журналистов на пресс-конференции.

Напомним, Камавинга перешел в «Реал» из «Ренна» 31 августа 2021 года за 31 миллион евро без учета бонусов. Француз является воспитанником «Ренна». За основной состав он играл с 16 лет. На его счету 88 матчей, 2 гола и 5 голевых передач.

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Евгений Козинов все материалы автора

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