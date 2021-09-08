Новичок «Реала» Камавинга прилетел в Мадрид

Новичок «Реала» Эдуардо Камавинга прилетел в Мадрид, сообщил в Twitter журналичт Фабрицио Романо. Он опубликовал фотографию игрока со своим агентом около самолета.

? EXCL: Eduardo Camavinga arriving in Madrid tonight — together with his agent — in order to be presented as new Real Madrid player in the next hours. Contract until June 2027 and move completed on DeadlineDay. #RealMadrid #Camavinga



...here we go! @Camavinga ????? pic.twitter.com/RYWWS0cOpm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2021

Ранее появилась информация, что 18-летний француз в среду, 8 сентября, будет представлен в качестве игрока «Реала». Презентация начнется в 13.30 по московскому времени. Новичок ответит на вопросы журналистов на пресс-конференции.

Напомним, Камавинга перешел в «Реал» из «Ренна» 31 августа 2021 года за 31 миллион евро без учета бонусов. Француз является воспитанником «Ренна». За основной состав он играл с 16 лет. На его счету 88 матчей, 2 гола и 5 голевых передач.