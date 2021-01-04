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Куман заявил, что «Барселоне» не хватает нападающего

12:13
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман заявил, что команда нуждается в покупке нападающего.

«В некоторых играх нам не хватает человека, который мог бы сыграть на позиции «девятки». Мы уже несколько раз говорили в начале сезона, что нам нужен кто-то в атаке, чтобы быть более конкурентоспособными и эффективными, чтобы забивать больше. Тем не менее, такой трансфер зависит от многих факторов», — приводит Goal слова Кумана.

«Барселона» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 28 очками.

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