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Куман высказался о возможных трансферах «Барселоны»

18:28
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался об усилении состава в летнее трансферное окно.

«Как я и говорил, во время паузы на матчи сборных мы с президентом и руководством провели встречи, на которых спокойно поговорили об этом и следующем сезонах, — цитирует Mundo Deportivo Кумана. — Обсуждение вопросов, которые могут быть важны в следующем сезоне, происходит во всех клубах, но я не хочу говорить про футболистов из других команд.

Я даже не в курсе, есть ли возможность подписать какого-нибудь отличного игрока или нет. Мы обсуждали трансферы, но решение — за президентом, поскольку он знаком с финансовой ситуацией в клубе. Я не тот, кто должен об этом говорить».

После 28 туров чемпионата Испании каталонцы находятся на третьем месте с 62 очками, лидирует «Атлетико» (66 очков).

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