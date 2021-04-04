Куман высказался о возможных трансферах «Барселоны»
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался об усилении состава в летнее трансферное окно.
«Как я и говорил, во время паузы на матчи сборных мы с президентом и руководством провели встречи, на которых спокойно поговорили об этом и следующем сезонах, — цитирует Mundo Deportivo Кумана. — Обсуждение вопросов, которые могут быть важны в следующем сезоне, происходит во всех клубах, но я не хочу говорить про футболистов из других команд.
Я даже не в курсе, есть ли возможность подписать какого-нибудь отличного игрока или нет. Мы обсуждали трансферы, но решение — за президентом, поскольку он знаком с финансовой ситуацией в клубе. Я не тот, кто должен об этом говорить».
После 28 туров чемпионата Испании каталонцы находятся на третьем месте с 62 очками, лидирует «Атлетико» (66 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю