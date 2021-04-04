«Эльче» и «Бетис» поделили очки
«Эльче» на своем поле сыграл вничью с «Бетисом» в матче 29-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Команда из Севильи набрала 46 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. «Эльче» — 17-й (26).
Чемпионат Испании. Лига 1
29-й тур
«Эльче» — «Бетис» — 1:1 (1:1)
Голы: Борха Иглесиас, 14 — с пенальти (0:1). Пере Милья, 36 (1:1).
«Эльче»: Бадиа, Мохика, Паласиос, Верду, Кальво, Марконе, Гути, Каррильо, Фидель, Пере Милья (Ригони, 81), Тете Моренте (В.Родригес, 72).
«Бетис»: Браво, Виктор Руис, Манди, Алекс Морено, Эмерсон, Каналес, Фекир, Виллиам Карвалью (Лорен Морон, 46), Г.Родригес, Борха Иглесиас (Хуанми, 27), Руибаль (Хоакин, 72).
Предупреждения: Виллиам Карвалью, 19. Виктор Руис, 47. Руибаль, 67. Гути, 73. Г.Родригес, 90+2.
Судья: Кордеро Вега (Испания).
4 апреля. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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