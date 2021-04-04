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«Эльче» и «Бетис» поделили очки

19:17
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«Эльче» на своем поле сыграл вничью с «Бетисом» в матче 29-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Команда из Севильи набрала 46 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. «Эльче» — 17-й (26).

Чемпионат Испании. Лига 1

29-й тур

«Эльче» — «Бетис» — 1:1 (1:1)

Голы: Борха Иглесиас, 14 — с пенальти (0:1). Пере Милья, 36 (1:1).

«Эльче»: Бадиа, Мохика, Паласиос, Верду, Кальво, Марконе, Гути, Каррильо, Фидель, Пере Милья (Ригони, 81), Тете Моренте (В.Родригес, 72).

«Бетис»: Браво, Виктор Руис, Манди, Алекс Морено, Эмерсон, Каналес, Фекир, Виллиам Карвалью (Лорен Морон, 46), Г.Родригес, Борха Иглесиас (Хуанми, 27), Руибаль (Хоакин, 72).

Предупреждения: Виллиам Карвалью, 19. Виктор Руис, 47. Руибаль, 67. Гути, 73. Г.Родригес, 90+2.

Судья: Кордеро Вега (Испания).

4 апреля. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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