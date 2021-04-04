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«Реал» может продлить контракт с Начо

17:41
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«Реал» рассматривает вариант возможного продления контракта с защитником Начо Фернандесом. Однако официального предложения 31-летний футболист пока не получал, сообщает Marca.

Нынешнее соглашение Начо с мадридским клубом рассчитано до лета 2022 года. Он провел всю свою карьеру в «Реале» и является воспитанником академии клуба.

В этом сезоне Начо провел 21 матч во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей.

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