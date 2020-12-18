Куман раскритиковал календарь «Барселоны» в этом сезоне

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался по поводу календаря клуба в сезоне-2020/21.

«Я до сих пор думаю, что у нас сумасшедший график, — цитирует Marca Кумана. - Если мы выиграем матч полуфинала Суперкубка, нам нужно будет провести еще одну игру. На выезде очень часто играем.



Мы убиваем футболистов. Мне, конечно, нравится двигаться от матча к матчу, но нужно думать о перелетах, мы поздно возвращаемся с игр... Нужно обсуждать этот вопрос и думать, что можно сделать с таким напряженным сезоном».

После 12 туров ла лиги «Барселона» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

Завтра, 19 декабря, каталонский клуб сыграет с «Валенсией» в 13-м туре чемпионата Испании. Начало — в 18.15 по московскому времени.