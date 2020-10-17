Куман подтвердил намерение заполучить Депая в январе
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман подтвердил информацию о том, что хочет заполучить нападающего «Лиона» Мемфиса Депая.
«Да, это возможно. Я попробую, поскольку хочу видеть его в «Барселоне». Но я не знаю, в каком финансовом положении будет клуб к тому времени. Нам нужно подождать», — сказал специалист в интервью AD.
Контракт Депая с «Лионом» действует до конца июня 2021 года. Форвард мог перейти в «Барселону» в летнее трансферное окно, однако сделка сорвалась.
В сезоне-2020/21 голландец провел за «Лион» 6 матчей, на его счету 4 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 44 миллиона евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.