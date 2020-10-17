Куман подтвердил намерение заполучить Депая в январе

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман подтвердил информацию о том, что хочет заполучить нападающего «Лиона» Мемфиса Депая.

«Да, это возможно. Я попробую, поскольку хочу видеть его в «Барселоне». Но я не знаю, в каком финансовом положении будет клуб к тому времени. Нам нужно подождать», — сказал специалист в интервью AD.

Контракт Депая с «Лионом» действует до конца июня 2021 года. Форвард мог перейти в «Барселону» в летнее трансферное окно, однако сделка сорвалась.

В сезоне-2020/21 голландец провел за «Лион» 6 матчей, на его счету 4 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 44 миллиона евро.