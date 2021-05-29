Куман опроверг новость о том, что обратился в больницу из-за психологических проблем

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман опроверг информацию о том, что обратился в больницу из-за психологических проблем.

«Не верьте всему, что слышите. Я здоров. Это все, что имеет значение в жизни», - написал Куман в Instagram.

В мае 2020 года он был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Куман возглавляет «Барселону» с августа 2020 года. В сезоне-2020/21 команда выиграла Кубок Испании, заняла третье место в национальном чемпионате, а также вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.