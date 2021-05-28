Алаба поделился эмоциями от перехода в «Реал»

Новичок «Реала» Давид Алаба в Twitter прокомментировал свой переход в мадридский клуб. О трансфере игрока было объявлено 28 мая.

«Я покидаю родной клуб ради особенной команды. Я действительно счастлив, это большая честь для меня — присоединиться к «Реалу». Я столкнулся с новым вызовом после стольких лет. Приложу все усилия, чтобы продолжить особую историю клуба», — написал Алаба.

#HalaMadrid



I leave a special club for another special club. I am really happy and honored to join Real Madrid. After so many years in Munich I will face a new challenge and I will give my best to continue the club's special history. @realmadrid pic.twitter.com/1qyo1wMcy1 — David Alaba (@David_Alaba) May 28, 2021

В минувшем сезоне Алаба провел 43 матча за «Баварию», забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает стоимость защитника в 55 миллионов евро. Контракт игрока с «Реалом» рассчитан на пять лет.