Куман назвал напряженной игру с «Реалом Сосьедад»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман после матча 19-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедад» (2:1) отметил, что команда сыграла хорошо.

— Это был хороший первый тайм, — цитирует Diario Sport Кумана. — Мы очень хорошо владели мячом и хорошо прессинговали. У нас были моменты, и счет 2:1 к перерыву был меньшим, что мы заслуживали. Второй тайм получился сложнее из-за уровня соперника. Это была очень напряженная игра. Нельзя контролировать игру в течение 90 минут. Когда тебе нужно защищаться, ты защищаешься. Мы справились с этим. Таким образом, наша победа была заслужена.