Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал игру капитана команды Лионеля Месси в матче 27-го тура ла лиги с «Уэской» (4:1).

В этой встрече 33-летний аргентинец отметился дублем.

«Месси показал, что он лучший. Первый гол был невероятным. Он заслуженно играет важную роль в этой команде. О Лео уже много сказано, трудно что-то добавить. Месси — самый важный игрок в истории «Барселоны». К счастью, он еще с нами», — цитирует Кумана Marca.

33-летний форвард выступает за «Барселону» с 2003 года. За это время он выиграл 34 трофея. Летом 2021 года его контракт с каталонским клубом истекает.