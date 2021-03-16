«Для меня это большая честь». Месси о повторении рекорда Хави

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал свое достижение по количеству матчей за клуб. Аргентинец спровел свой 767-й матч за каталонцев и сранялся с рекордсменом сине-гранатовых по этому показателю Хави.

«Для меня большая честь добиться такого результата. Спасибо всем партнерам, которые помогали мне все эти годы, а также моей семье и друзьям за то, что они всегда рядом», — написал Месси в Instagram.

33-летний Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. За это время он выиграл 34 трофея.

В этом сезоне он провел 25 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 21 гол и отдал 7 результативных передач.