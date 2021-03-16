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Twitter «Реала» взломали. В нем сообщалось о травме Родриго

14:04
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Twitter «Реала» подвергся хакерской атаке, сообщает Radio Marca.

По данным источника, в соцсети мадридского клуба появилась информация о травме полузащитника Родриго Гоэса. Однако на сайте клуба об этом нет никакой информации, а ссылка из твиттере переводит на страницу с ошибкой.

На самом деле травмы у бразильца нет. В матче с «Эльче» (2:1) футболист вышел на замену во втором тайме и доиграл всю встречу.

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