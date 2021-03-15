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Куман: «Гонка за титулом будет продолжаться до последнего тура»

21:34
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поделился мнением о чемпионской гонке в чемпионате Испании.

«Я всегда говорил, что сезон очень длинный. «Атлетико» набрал в первом круге ненормальное количество очков. Команда играла очень эффективно.

Проиграв «Кадису», мы многому научились и стали сильнее. Гонка за титулом будет продолжаться до последнего тура.

Сложно будет и нам, и «Атлетико», и «Реалу». Надо идти от матча к матчу, а там будет видно, чем все закончится», — цитирует специалиста Marca.

«Атлетико» лидирует в чемпионате — 63 очка в 27 матчах. «Реал» идет вторым, отставая на 6 баллов. «Барселона» расположилась на третьем месте — 56 очков в 26 играх.

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