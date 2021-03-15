В Испании утверждают, что Азар выбыл на месяц. Он пропустил 320 дней в «Реале» из-за травм

Нападающий «Реала» Эден Азар получил травму поясничной мышцы, сообщает AS. По информации источника, 30-летний бельгийский футболист может пропустить месяц из-за этого повреждения.

По подсчетам журналистов форвард пропустил в общей сложности 320 дней в результате различных травм и перенесенного коронавируса. Азар выступает за «сливочных» с 2019 года.

Ранее, 15 марта, стало известно, что нападающий не попал в заявку мадридцев на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты».

В текущем сезоне Азар провел за «Реал» 14 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.