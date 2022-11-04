Пике отказался от 50 миллионов евро за расторжение контракта с «Барселоной»

Стали известны детали расторжения контракта защитника Жерар Пике с «Барселоной».

По данным Cope, футболист отказался от более чем 50 миллионов евро, которые были положены ему в течение следующих двух лет действия контракта.

Пике объявил о решении завершить карьеру в четверг, 3 ноября. 35-летний испанец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов (3 — в составе «Барселоны» и 1 — в составе «Манчестер Юнайтед»), чемпионом Англии и 8-кратным чемпионом Испании.

В составе сборной Испании Пике становился чемпионом мира и Европы.