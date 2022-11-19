«Реал» не готов платить 150 миллионов евро за Беллингема

«Реал» претендует на полузащитника «Боруссии» из Дортмунда Джуда Беллингема. Однако испанский клуб не готов платить за футболиста требуемые 150 миллионов евро, пишет Sport.es.

В текущем сезоне Беллингем провел 20 матчей за «шмелей», в которых забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.

Контракт 19-летнего игрока с «Боруссией» истекает летом 2025 года.

На полузащитника сборной Англии также претендуют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль».