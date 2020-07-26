Кроос назвал Бэйла сложным человеком

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился мнением об одноклубнике Гарэте Бэйле. Ранее сообщалось, что руководство мадридцев хочет продать валлийца.

— Ситуация не нравится никому, — цитирует Крооса Goal. — Мне кажется, что прошлым летом он с каким-то клубом договорился о трансфере, а потом клуб отказался. Но я не могу сказать точно, что он бесится именно из-за этого. Бэйл — сложный человек, никогда не знаешь, о чем он думает.