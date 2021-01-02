Коутинью успешно перенес операцию на мениске

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью успешно перенес операцию на левом мениске, сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».

28-летний бразилец пропустит около трех месяцев. Футболист получил травму в матче 16-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (1:1).

MEDICAL UPDATE | @Phil_Coutinho has been successfully operated on for the injury to his left meniscus. He will be out for approximately three months. pic.twitter.com/9feWtDghIJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 2, 2021

В сезоне-2020/21 Коутинью провел 14 матчей за «Барселону», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи.