Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Коутинью успешно перенес операцию на мениске

14:46
Теги:

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью успешно перенес операцию на левом мениске, сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».

28-летний бразилец пропустит около трех месяцев. Футболист получил травму в матче 16-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (1:1).

В сезоне-2020/21 Коутинью провел 14 матчей за «Барселону», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир